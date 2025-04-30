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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為25元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:12


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.59元，其中最高估值1.13元，最低估值0.16元，預估目標價為25元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值1.13(1.13)1.07
最低值0.16(0.16)0.16
平均值0.57(0.57)0.75
中位數0.59(0.6)0.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值392,335,000388,174,000
最低值353,048,000367,976,000
平均值365,527,950379,288,450
中位數360,200,000380,501,900

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.130.111.154.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,535,714363,326,498449,567,488468,327,501

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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