鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為25元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:12
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.59元，其中最高估值1.13元，最低估值0.16元，預估目標價為25元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|1.13(1.13)
|1.07
|最低值
|0.16(0.16)
|0.16
|平均值
|0.57(0.57)
|0.75
|中位數
|0.59(0.6)
|0.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|392,335,000
|388,174,000
|最低值
|353,048,000
|367,976,000
|平均值
|365,527,950
|379,288,450
|中位數
|360,200,000
|380,501,900
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.13
|0.11
|1.15
|4.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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