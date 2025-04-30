盛弘醫藥力推好鄰居藥業聯盟 今年採購金額目標上看20億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 18:38

‌



盛弘醫藥 (8403-TW) 今 (30) 日召開法說會，旗下躍獅連鎖藥局及藥師公會去年初合作成立「好鄰居藥業聯盟」平台，至今會員已突破千家，2024 年採購金額達 14 億元，今年採購金額目標上看 20 億元。

躍獅健康總經理楊坤璋指出，去年開始推廣好鄰居藥業聯盟，現階段會員數已經超過 1000 家，今年設定的會員數目標為 1400 至 1500 家，去年採購金額為 14 億元，年增 45.8%，今年目標則設定 20 億元，雖然具挑戰性，不過從去年的成果，有信心可以達成，第二階段則計劃延伸至診所相關的處方藥發展。

‌



楊坤璋進一步表示，今年好鄰居藥業聯盟也提供近 4000 家診所藥品聯合採購服務，並與敏盛醫院體系一同採購藥品，預期除有形的商品銷售外，無形的廣告及異業合作也開始發酵，認為好鄰居藥業聯盟為集團健康生態系重要的一環，今年將持續推廣。

至於躍獅藥局的 IPO 時程，盛弘醫藥總經理劉慶文則指出，目前規劃將躍獅藥局整合至敏成健康 (4431-TW) 中，轉為敏成健康旗下一個部門，而敏成健康已是興櫃公司，因此未來計劃以敏成健康，或是改名為躍獅藥局 IPO，不過需較長時間準備，尚未有明確時程。

智醫康寓方面，盛弘醫藥副總經理何偉光表示，目前整體入住率約 7 至 8 成，主因為今年初開始，陸續進行逐層改裝，改裝工程預計 6 月完工，下半年客房全數開放後，預期入住率將進一步提升，同時也將健康管理診所以及敏盛健康福祉學院。