浩鼎ADC新藥獲FDA核准 將展開1/2期臨床試驗

浩鼎 ( 4147-TW ) 宣布，旗下 ADC 新藥 OBI-902 已獲美國食品藥物管理局 (FDA) 核准臨床試驗申請 (IND)，將展開一期 / 二期臨床試驗。浩鼎指出，此次通過 IND，為開發進程里程碑，代表新世代 Trop-2 ADC，可望為未被滿足醫療需求的患者提供新的治療希望。

浩鼎說明，OBI-902 是一款創新的 Trop-2 ADC，採用浩鼎自主開發的 GlycOBI ADC 關鍵技術，並在 2025 年美國癌症研究學會 (AACR) 年會發表研究結果，證實 OBI-902 在多項體外及動物實驗顯示，與其他市場上 Trop-2 ADC 相比，OBI-902 展現更佳的連接子─藥物穩定性、理想的藥物動力學以及卓越且持久的抗腫瘤活性。