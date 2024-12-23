浩鼎攜手GlyTech簽署兩協議 在日推廣浩鼎ADC關鍵技術

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-23 19:35

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浩鼎 (4174-TW) 今 (23) 日宣布，與日本聚醣生產和醣化學衍生技術公司 GlyTech，簽署行銷以及材料移轉 2 項協議。未來浩鼎將藉 GlyTech 之力，推廣日本生技製藥業採用浩鼎自主開發的 GlycOBI ADC 關鍵技術。

根據行銷協議，浩鼎同意由 GlyTech 負責向日本生技製藥業推廣 GlycOBI ADC 關鍵技術，開發潛在的合作夥伴，GlyTech 也將成為日本市場的聚醣主要供應廠。

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至於材料移轉協議內容，則是由浩鼎提供自主開發的關鍵材料，用以提升聚醣產品 (Glycan) 製程的效率，同時確保浩鼎 ADC 生產所需的重要原料品質及穩定供應。

執行長王慧君博士指出，GlyTech 本即為提供浩鼎高品質聚醣原料的供應商之一，此次雙方再度合作，浩鼎可藉由 GlyTech 深入日本生技界，爭取更多合作夥伴，並期待未來雙方進一步合作研究，以確保高品質的聚醣生產和供應計劃，為浩鼎、GlyTech 及潛在合作夥伴創造互利共贏的合作關係。