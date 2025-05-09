【Joe’s華爾街脈動】川普揭示英美貿易協議，股市上漲；對聯準會的批評持續

Joe Lu 2025-05-09 07:38

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關稅暫停後首個協議提振市場，但細節不明且整體貿易疑慮猶存

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 8 日 美東時間

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市場概況

美國股市週四上揚，受美英兩國宣布達成新貿易協議的消息激勵。這是自政府於四月初啟動為期 90 天、暫停更廣泛「互惠」關稅以來，首度達成的的此類協議。川普總統在白宮橢圓形辦公室舉行活動，並與英國首相 Keir Starmer 遠端連線，概述了該協議。據報導，該協議維持美國對英國商品 10% 的基線關稅，但針對汽車進口做出部分調整，並納入擴大美國農產品輸入的條款，旨在為美國農民創造 50 億美元的機會。儘管該協議被稱為「全面且完整」的協議，但具體細節有限，川普總統指出最終細節仍在敲定中。

此正面頭條消息足以提振盤中市場情緒。標普 500 指數上漲 + 0.70%。道瓊工業平均指數上漲 + 0.69%，而以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚 + 1.03%。以羅素 2000 指數為代表的小型股強勁上漲 + 1.90%。儘管一些專家評論淡化了該協議的整體重要性，指出美國對英國已存在貿易順差，暗示此協議可能不易作為與存在巨大逆差國家談判的可複製範本，市場仍作出正面反應。

延續當日市場關注焦點，川普總統在昨日央行決定維持利率不變後，持續公開批評美國聯準會及主席鮑爾。川普重申其降息的願望，並形容較低的利率將如同「噴射燃料」為市場與經濟注入動能，並再度指責鮑爾在政策寬鬆方面「動作太慢」。他同時重申政府對關稅的立場，指出適用於英美協議的 10% 基線是一個「低數字」，並暗示對於與美國存在巨大貿易順差的國家，稅率可能「高得多」。此番言論突顯了白宮推動貨幣政策寬鬆，與聯準會聲稱在貿易政策不確定性中專注管理通膨和就業相關風險之間的持續緊張關係。

重點摘要

主要美股指數週四上漲，因政府宣布自關稅暫停以來的首個貿易協議，與英國達成協議：標普 500 指數 (+0.70%)，道瓊工業平均指數 (+0.69%)，那斯達克綜合指數 (+1.03%)。

英美協議維持美國 10% 的基線關稅，但調整汽車關稅並給予部分美國農產品出口准入；具體細節仍然有限。

儘管市場反應正面，根據分析，潛在的近期市場特性普遍仍屬不利。

科技類股 (+1.18%) 和非必需消費品類股 (+1.18%) 領漲各類股；必需消費品類股 (-0.12%) 和醫療保健類股 (-0.90%) 則表現落後。公債價格下跌。

川普總統重申對聯準會的批評，呼籲降息，同時維持對基線關稅的堅定立場，暗示更廣泛的貿易解決方案依然複雜。

主要市場指數

費城半導體指數上漲 + 0.93%，參與了整體科技股的反彈，但表現略遜於那斯達克綜合指數。根據底層分析，儘管當日走勢正面，該族群在多個時間區間內仍持續呈現不利狀況。

從分析角度來看，儘管今日漲幅普遍且受投資者歡迎，但根據我們基於近期趨勢比較的分析，主要指數的潛在近期市場特性普遍仍屬不利。今日的價格上漲建立在近期的波動之上，但在我們的指標框架內，尚未確認前幾週觀察到的負面訊號出現持久的逆轉。若要改善潛在的技術面，仍需後續持續的正向走勢配合。(全文未完)