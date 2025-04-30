美國新任駐華大使 是他！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-30 10:40

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美國參議院周二（29 日）以 67 票贊成、29 票反對的投票結果，確認珀杜（David Perdue）出任美國駐華大使。

美國總統川普於 2024 年 12 月 5 日在社交媒體上宣布，提名珀杜為新任駐華大使。 川普在聲明中說：「他將幫助我實施維護該地區和平的戰略，並在與中國建立富有成效的工作關係方面，發揮重要作用。」

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珀杜於 1949 年 12 月出生在美國喬治亞州，曾在多家大型公司擔任高層主管。珀杜曾擔任連鎖零售商店達樂公司（Dollar General）和體育用品公司銳步公司（Reebok）的執行長，也曾擔任零售公司莎莉公司（Sara Lee）高層，從事公司管理和國際商貿的時間長達 40 年。

2015 年至 2021 年，珀杜擔任喬治亞州聯邦參議員，曾任參議院海權委員會主席，也曾在參議院外交關係委員會等任職。

2019 年 9 月，珀杜與美國國會參議院「美中工作小組」共同主席、參議員戴恩斯一同訪問中國。

論及珀杜對華立場，美國《CNN》曾在 2019 年報導，珀杜在時任陸軍參謀長米利的聽證會上向他詢問中國軍隊是否構成長期威脅。