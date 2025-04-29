search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

外資買超94億元連三買 敲進台積電同步掃貨金融股

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 20:30

cover image of news article
外資買超94億元連三買 敲進台積電同步掃貨金融股。(鉅亨網資料照)

台股今 (29) 日上漲近 200 點，來到 20232 點，外資也連三買，買超 94 億元，個股方面，外資除了買超台積電逾 7000 張外，金融股股利吸「金」，外資今日也大舉掃貨。

外資今日買超台積電 (2330-TW)7406 張外，也買超華邦電 (2344-TW)1.18 萬張、中華電 (2412-TW)5899 張、大同 (2371-TW)4420 張，ETF 則有國泰 20 年美債、群益優選非投等債等各逾 5200 張。


金融股方面，外資買超中信金 (2891-TW)3.2 萬張、凱基金 (2883-TW)1.89 萬張、彰銀 (2801-TW)1.65 萬張、新光金 (2888-TW)1.04 萬張、永豐金 (2890-TW)1.01 萬張，合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW) 都有逾 4160 張。

外資賣超最多的為期街口布蘭特正 2 2.31 萬張，另有元大台灣反 1 5782 張、元大台灣 50 4285 張、群益台灣精選高息 (00919)4098 張等 ETF，另有玉山金 (2884-TW)4713 張。

外資也賣超航運相關的陽明 (2609-TW)8452 張、長榮航 (2618-TW)6949 張較多；電子股則有南亞科 (2408-TW)5324 張、群創 (3481-TW)5271 張、廣達 (2382-TW)4719 張等。

文章標籤

外資台積電金融三大法人

相關行情

台股首頁我要存股
台積電902+0.56%
華邦電15.95+1.59%
群創13.85-1.07%
南亞科37.2+0.27%
長榮航38.55-0.13%
陽明69.1-1.14%
玉山金27.8+0.00%
華南金26.8+1.32%
合庫金24.1+0.84%
永豐金21.25+2.16%
新光金11.65+0.87%
彰銀18.2+0.83%
凱基金16.2+1.89%
中信金39+2.63%
大同40.75+1.12%
中華電129+0.78%
廣達242.5-1.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
群創

82.76%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
群創

82.76%

勝率

#波段回檔股

偏弱
群創

82.76%

勝率

#樂極生悲

偏弱
群創

82.76%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
群創

82.76%

勝率

延伸閱讀


Empty