外資買超94億元連三買 敲進台積電同步掃貨金融股
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 20:30
台股今 (29) 日上漲近 200 點，來到 20232 點，外資也連三買，買超 94 億元，個股方面，外資除了買超台積電逾 7000 張外，金融股股利吸「金」，外資今日也大舉掃貨。
外資今日買超台積電 (2330-TW)7406 張外，也買超華邦電 (2344-TW)1.18 萬張、中華電 (2412-TW)5899 張、大同 (2371-TW)4420 張，ETF 則有國泰 20 年美債、群益優選非投等債等各逾 5200 張。
金融股方面，外資買超中信金 (2891-TW)3.2 萬張、凱基金 (2883-TW)1.89 萬張、彰銀 (2801-TW)1.65 萬張、新光金 (2888-TW)1.04 萬張、永豐金 (2890-TW)1.01 萬張，合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW) 都有逾 4160 張。
外資賣超最多的為期街口布蘭特正 2 2.31 萬張，另有元大台灣反 1 5782 張、元大台灣 50 4285 張、群益台灣精選高息 (00919)4098 張等 ETF，另有玉山金 (2884-TW)4713 張。
外資也賣超航運相關的陽明 (2609-TW)8452 張、長榮航 (2618-TW)6949 張較多；電子股則有南亞科 (2408-TW)5324 張、群創 (3481-TW)5271 張、廣達 (2382-TW)4719 張等。
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