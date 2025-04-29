臺鹽連續13年 陪伴伊甸身障青年逆風展翅

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-29 13:46

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臺鹽 (1737-TW) 董事長丁彥哲、副總經理李杰翰，28 日率領臺鹽同仁赴伊甸台南小作所擔任一日志工，與身障青年 DIY 創意杯墊，並贊助 400 瓶台塩「鮮選我塩麴」作為伊甸「成人身障服務計畫」捐款人回饋好禮，盼陪伴身障青年逆風展翅翱翔，培育自立生活。

母親節前夕，臺鹽公司董事長丁彥哲、副總經理李杰翰帶來康乃馨分享給師生，並陪伴身障青年製作馬賽克拼貼杯墊，共同度過一個溫馨的午後。身障青年動作雖較不靈活，但他們發揮創意，慢慢拼貼杯墊變成獨一無二的藝術品，活動結束後帶回家送給媽媽，當作母親節最棒的禮物。

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丁彥哲相當關心身障青年就業狀況，他引用政府資料表示，每 20 位國民中即有 1 位是身心障礙者，需要社會各界的關懷。13 年來臺鹽定期與伊甸基金會合作贊助捐款人贈禮，期盼能拋磚引玉，募集更多企業、社會大眾共襄盛舉，挹注身障資源。