打疫苗顧免疫力也要練肌力 東洋聯手醫學會推375衛教

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-06 10:33

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去年國內 65 歲以上長者流感疫苗接種率為 43.9%，不僅未達 55% 目標值，距離 WHO 75% 的標準還有段提升空間。為此，「感染症醫學會」、「台灣東洋 (4105-TW)」與推廣銀髮運動的「練健康」攜手推動「375 流感衛教計畫」。除提醒長者有免疫老化問題外，也傳遞「免疫力＋肌力＝健康力」的健康觀念。

四年級的感染症醫學會理事長張峰義示範抓舉槓鈴，輕鬆過關、展現好體力。張峰義用行動呼籲 65 歲以上長者，每年要接種流感疫苗提升免疫力外，也要訓練肌力全面提升健康力。張峰義表示，不少長輩自認身體還勇健，不需要施打流感疫苗，但卻忽略免疫老化會導致抵抗力下降、增加重症死亡的風險，因此提醒民眾接種疫苗還是預防流感最有效的方式。

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張峰義進一步表示，在免疫老化的情況下，一般常規流感疫苗的保護力通常只有半年，而佐劑或高劑量的免疫加強型流感疫苗卻可以強化免疫反應，保護力持續至 9 個月甚至長達 1 年，也因此，英美先進國家都已不建議 65 歲以上長者使用一般流感疫苗，而是全面改用或優先推薦長者接種佐劑或高劑量的免疫加強型流感疫苗。他除了呼籲政府應參考國際指引，推薦長者優先接種免疫加強型流感疫苗外，也建議政府應將免疫加強型流感疫苗納入公費，以減少重症醫療負擔。

「練健康」創辦人黃元杰表示，很多退休長輩的身體活動量與肌力快速流失，進一步影響免疫力。為此，「練健康」團隊亦有與國家衛生研究院合作，針對長輩肌力訓練與檢測進行調查，共同為推動高齡健康促進計畫貢獻心力。

台灣東洋則表示，身為深耕疫苗領域多年的本土藥廠，除了為社會引進國際高品質的各類流感疫苗外，也關注高齡健康議題並積極連結各界資源，攜手推動「375 流感衛教計畫」，希望疫苗公衛教育可以深入社區，讓青壯年、長輩都能理解預防醫學的重要性。