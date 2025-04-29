HTC 攜手巴黎歌劇院 推出沉浸式 VR 體驗《魔幻歌劇院》

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-29 11:07

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宏達電 (2498-TW) 今 (29) 日宣布，旗下專注於文化藝術與創新科技的 VIVE Arts、巴黎國家歌劇院與法國頂尖虛擬實境創作工作室 BackLight 隆重推出全新沉浸式多人體驗《魔幻歌劇院》（中譯名暫定）。

《魔幻歌劇院》（La Magie Opéra）是一場為時 25 分鐘的沉浸式、多人場域定位體驗之旅，巧妙融合視覺、聽覺、情感和空間感知，將觀眾帶入如夢似幻的場景之中。觀眾將全程沉浸在歌劇殿堂的豐富歷史文化底蘊與當代表現力之中，並親歷多部經典歌劇的精華詠嘆調。

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觀眾將佩戴 HTC VIVE 頭戴式裝置，跟隨故事主角－－年輕女高音歌唱家賽萊斯特（Céleste）穿梭於歌劇院之中，在賽萊斯特的引導下，觀眾將重新聆賞德弗札克《水仙女》中由芮妮 · 弗萊明（Renée Fleming）演繹的〈月亮之歌〉（"Song to the Moon"）、普契尼《托斯卡》中由瑪蒂娜 · 塞拉芬（Martina Serafin）演唱的〈為藝術，為愛情〉（"Vissi d"arte"，取材自 2014 年巴黎歌劇院製作），以及比才《卡門》中由艾莉娜・嘉蘭查（Elīna Garanca）於 2017 年在巴黎歌劇院錄製的〈哈巴奈拉舞曲〉（"Habanera"）。在經典與當代交織的時空裡，親身體驗歌劇藝術的迷人魅力。

BackLight 聯合創辦人弗雷德里克 · 勒孔特（Frédéric Lecompte）表示，此次合作象徵著傳統與創新的美麗交會，既是對這座傳奇殿堂的崇高致敬，同時也透過沉浸式科技開創全新的情感敘事空間，這將是藝術領域中一段充滿詩意的 XR 篇章 BackLight 非常榮幸能參與其中，並使其得以實現。

巴黎國家歌劇院總監亞歷山大 · 尼夫（Alexander Neef）表示，歌劇始終是一種具開創性的藝術形式，不斷探索創作與觸及觀眾的嶄新方式。此次，巴黎歌劇院嘗試以虛擬實境的形式慶祝加尼葉宮落成 150 週年。