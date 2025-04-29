回應川普壓制！南非執政黨主席：我們是主權國家 不是美國的州

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 10:32

‌



川普上任以來對南非多重指控，甚至驅逐南非駐美大使，針對美國政府一連串的壓制，南非執政黨非洲人國民大會（ANC，非國大）主席曼塔謝 (Gwede Mantashe) 表示，南非是一個自由和主權國家，不是美國的一個州。

南非 27 日舉行自由日慶典，紀念國家擺脫種族隔離制度、實現民主轉型 31 周年，曼塔謝代表因病未出席的總統拉馬福薩發表主題演講，敦促民眾在摒棄種族分歧。

‌



對於南非和美國因種族關係和土地法問題陷入僵局，曼塔謝強調，「我們是一個自由的國家，我們是一個主權國家。我們不是美國的一個省（州），我們將會捍衛自己的主權。」

自今年 1 月 23 日拉馬福薩簽署新的《徵用法案》以來，南非與美國的關係變得緊張。該法案明確指出南非政府可在符合公共利益的條件下徵收土地，並依據該國憲法規定了與土地所有者協商和補償的程序。

隨後，美國總統川普 2 月發布行政令，全面切斷對南非的資金支持，理由是南非在內政與外交政策上「持有敵視美國的立場」。他指責南非政府推行「反白人」政策，並支持包括哈馬斯和伊朗在內的「全球不良行為體」。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前將南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）列為不受歡迎人物，指控他仇恨美國和美國總統川普，並將他驅逐出境。

不過《美聯社》（AP）認為，美國針對南非的此番指責是「錯誤的」，南非政府也進行了反駁，稱美國的批評是由錯誤訊息驅動的。南非政府表示，《徵地法案》旨在解決歷史不平等問題，但它不會被當作沒收工具，而是將針對未被使用的土地。