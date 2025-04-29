商湯科技日燒9千萬！裁員7成、降薪兩成、骨幹流失、市值蒸發85% 陸AI四小龍深陷死亡螺旋

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-29 09:30

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最新財報顯示，商湯 2024 年營收 37.72 億元 (人民幣，下同)，淨虧損達 43.06 億元，算上前六年累計虧損已經超過 546 億元，相當於每天燒掉近 2000 萬元 (約 9000 萬台幣)，雲從科技的處境更為嚴峻，2024 年營收年比暴跌 36.6% 至 3.98 億元，五年半累計虧損 44.75 億元，企業存續已到危急關頭。

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這場危機正在引發連鎖反應。商湯自 2021 年起開啟「斷臂求生」模式，員工規模從 6113 人銳減至 4,672 人，新加坡辦公室被迫遷往低成本地區，非核心業務線被大量裁減。雲端從科技更在去年實施全員減薪兩成，今年核心科技骨幹流失率突破 40%，僅剩創辦人及副總經理苦撐危局。依圖科技的裁員幅度更是驚人，醫療業務線全面關停，武漢、西安分公司接連註銷，員工總數較峰時期蒸發逾 70%。

商業化困局是懸在中國 AI「四小龍」頭頂的達摩克利斯之劍。儘管商湯科技在生成式 AI 領域取得突破，去年第二季相關營收達 24 億元，佔總營收 63.7%，年成長超 100%，但科技紅利仍難以填補研發黑洞。

商湯科技年度研發支出始終維持在營收的 150% 以上，而這種「燒錢換技術」的模式在資本寒冬中顯得格外脆弱。

產業觀察人士指出，中國 AI「四小龍」長期聚焦電腦視覺技術，卻在 AI 大模型產業革命中錯失先機，面對 OpenAI 等新勢力對多模態技術的顛覆，傳統業務護城河正加速崩塌。商湯科技豪擲千億打造亞洲最大智算中心 AIDC，試圖以「日日新 V6」大模型突破多模態技術壁壘，依圖則選擇與華為深度綁定，借昇騰一體機將硬體成本壓縮 50%，曠視轉向吉利智能駕駛賽道，純視覺方案已上車極颳昇雲。

然而，這些轉型行動普遍面臨 18-24 個月的技術商業化週期，遠水解不了近渴。

更致命的是，百度、阿里、騰訊等傳統巨頭憑藉生態優勢構建起護城河，華為昇騰平台已適配全球 60 餘家 AI 企業，騰訊混元大模型在遊戲領域滲透率達 72%，中國 AI「四小龍」在算力、數據、場景等方面全都處於下風。

新興勢力的圍剿加劇了生存危機。百川智能靠著抖音生態，對話機器人日均交互量突破 2 億次，月之暗面靠訂閱制實現單季破億營收，Minimax 借遊戲場景切入元宇宙賽道。這些新興企業憑藉著輕量化應用和敏捷開發，正以「農村包圍城市」之勢瓜分市場。

分析師指出，中國 AI「四小龍」過度依賴 B 端市場的商業模式，在 C 端消費級市場缺乏殺手級應用，面對巨頭生態卡位與新創公司靈活戰術，傳統優勢正加速瓦解。

雖然商湯持續加碼智算中心建設，SenseCore 平台已累積 600 餘種預訓練模型，但其 63.7% 的生成式 AI 收入佔比仍難掩整體頹勢，曠視投入吉利智駕項目，試圖用演算法優化彌補硬體的弱點，卻要直面華為 ADS 的碾壓性優勢，依圖與華為合作的昇騰一體機雖實現獲利，但空間智能的商業化前景尚不明朗，雲從雖在金融政務領域有所斬獲，但混合模型雲服務的市場滲透率仍不足兩位數。

資本市場早已用腳投票，中國 AI「四小龍」的估值較高點平均縮水 85%，商湯股價較發行價暴跌 92%，雲從科技市銷率已跌破 1 倍。