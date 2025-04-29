鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至73.84元，預估目標價為3988元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2025年EPS預估：中位數由77.57元下修至73.84元，其中最高估值82.54元，最低估值63.32元，預估目標價為3988元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.54(82.54)
|160.11
|204.7
|281.33
|最低值
|63.32(63.32)
|104.63
|165.28
|281.33
|平均值
|74.6(75.37)
|134.19
|185.15
|281.33
|中位數
|73.84(77.57)
|137.08
|185.47
|281.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46,061,620
|106,168,000
|107,048,000
|154,625,000
|最低值
|38,748,000
|70,374,000
|97,738,000
|154,625,000
|平均值
|43,990,940
|85,315,820
|101,502,080
|154,625,000
|中位數
|44,179,000
|84,523,640
|99,720,250
|154,625,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|81.34
|45.47
|25.69
|21.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,968,570
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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