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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至73.84元，預估目標價為3988元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2025年EPS預估：中位數由77.57元下修至73.84元，其中最高估值82.54元，最低估值63.32元，預估目標價為3988元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值82.54(82.54)160.11204.7281.33
最低值63.32(63.32)104.63165.28281.33
平均值74.6(75.37)134.19185.15281.33
中位數73.84(77.57)137.08185.47281.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值46,061,620106,168,000107,048,000154,625,000
最低值38,748,00070,374,00097,738,000154,625,000
平均值43,990,94085,315,820101,502,080154,625,000
中位數44,179,00084,523,64099,720,250154,625,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS81.3445.4725.6921.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,968,57030,481,57613,725,20410,428,276

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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世芯-KY2175-0.68%
美元/台幣32.229-0.73%

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