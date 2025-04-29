聚焦五大方面！中國發布《2025年汽車標準化工作要點》 加速汽車晶片標準制修訂

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-29 13:20

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中國工信部裝備工業一司周一 (28 日) 發布《2025 年汽車標準化工作要點》(下稱《工作要點》)，明確將以智慧網聯汽車、汽車晶片等關鍵領域為重點，建構涵蓋技術研發、產業應用與國際協調的新型標準體系，推動汽車產業高品質發展。

在技​​術前瞻佈局上，《工作要點》提出加速車用 AI、固態電池、電動車換電等領域的標準子體系建設，並啟動飛行汽車等新興業態的標準化需求研究。

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針對新能源汽車安全，《工作要點》提出將強化動力電池全生命週期管理，推動安全要求強制國標研製，進行燃料電池汽車及電池回收安全預研，同時提升耐久性、熱管理系統等性能標準。

自駕領域方面，將聚焦系統安全基線建設，並打算發布自動停車、模擬測試等標準，加速組合駕駛輔助系統、自動緊急煞車系統等強制國標制定，並修訂車道維持輔助系統標準，以提升駕駛輔助安全性。

汽車電子標準研發則被列為重點任務，《工作要點》明確將加速自駕功能安全、預期功能安全等關鍵技術研發，提升電池管理系統等核心零件的安全水準。

在汽車晶片領域，將加速環境可靠性、資訊安全等通用規範制定，推動安全晶片、功率驅動晶片等標準落地，完成智慧座艙運算晶片、衛星定位晶片等審查報批，並推動控制晶片、感測晶片等產品的標準研製，滿足產業選用需求。

智慧網聯汽車標準供給方面，將深化 LTE-V2X 車聯網通訊技術應用，推動列隊跟馳、數位鑰匙等標準制定，完善智慧座艙功能評估及交互安全體系，同時開展車用人工智慧標準預研，促進新技術融合應用。

此外，為提升國際影響力，《工作要點》還明確規定將推動車載雷達、燃料電池換電等國際標準研製，力爭電動車動力性、乘用車外部保護等標準立項，實現國際標準轉換率超 85%。透過深化與東協及歐洲、非洲等地區的標準法規合作，建構全球汽車標準協調網絡。