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免費用戶也能用！OpenAI升級ChatGPT搜尋 推出全新購物功能

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-04-29 09:00

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OpenAI升級ChatGPT搜尋，加入全新購物功能。（圖：Shutterstock）

OpenAI 宣布將全面升級 ChatGPT 的網頁搜尋，並加入全新購物功能，讓用戶享有更佳線上購物體驗。當用戶搜尋商品時，ChatGPT 將主動提供推薦項目，顯示商品圖片與用戶評價，並附上直接購買網頁連結。

據報導，OpenAI 表示，使用者可透過自然語言提出具體需求，系統將提供客製化搜尋結果，首波試行類別包括時尚、美妝、家居用品及電子產品。


新功能自 4 月 28 日正式上線，初期將開放給 GPT-4o 模型的 Pro、Plus 及免費版用戶使用，未登入的全球用戶也能體驗，提升 ChatGPT 搜尋的普及度。

此外，OpenAI 還指出，此次購物搜尋升級並未導入廣告。商品資訊來源為第三方結構化資料，包括價格、商品描述與用戶評價，不涉及廣告排序或商業回扣，確保搜尋體驗純淨透明。

儘管 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）曾堅持 ChatGPT 不加入廣告，但在接受科技商業分析電子報《Stratechery》專訪時，他表示對「有品味」的聯盟廣告模式持開放態度，未來可能針對購物成交收取佣金，但不販售搜尋結果優先排序。

未來，OpenAI 還將針對 Pro 和 Plus 用戶推出結合記憶功能的購物搜尋，讓 ChatGPT 能根據用戶過往對話紀錄，提出更個人化的商品推薦。不過，因地方法規限制，這項功能暫不開放給歐盟、英國、瑞士、挪威、冰島及列支敦士登等地用戶。

此外，此次更新還新增了「即時熱門搜尋」功能，用戶在輸入問題時可參考趨勢搜尋結果，類似 Google 的自動完成功能。此外，ChatGPT 搜尋功能也正式登陸 WhatsApp，讓用戶能隨時隨地透過訊息獲取即時答案。

過去，OpenAI 曾透過 AI 平台「Operator」探索購物功能，但速度較慢。新一代 ChatGPT 搜尋大幅提升即時互動性，支援自然語言快速搜尋，為用戶帶來流暢且直覺的購物搜尋體驗。

這項更新被視為 OpenAI 挑戰 Google 搜尋主導地位的重要措施。近年來，由於廣告優先排序影響 Google 搜尋結果品質，讓用戶體驗逐步下滑，OpenAI 希望藉由提供無廣告、客製化的搜尋結果，吸引用戶轉向 ChatGPT 平台。

OpenAI 透露，目前 ChatGPT 內部的網頁搜尋功能成長迅速，僅上週搜尋量就突破 10 億次，展現強勁的用戶需求與平台潛力。

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