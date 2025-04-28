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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司PSTG-US的目標價調降至71.5元，幅度約3.38%

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)提出目標價估值：中位數由74元下修至71.5元，調降幅度3.38%。其中最高估值93元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予PureStorage公司評價：積極樂觀17位、保持中立4位、保守悲觀1位。

PureStorage公司今(28日)收盤價為45.7元。近5日股價上漲3.38%，標普指數上漲4.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PSTG市場預估目標價

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