鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASIPBR.A-US的目標價調降至15.22元，幅度約4.54%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)提出目標價估值：中位數由15.95元下修至15.22元，調降幅度4.54%。其中最高估值20元，最低估值12.5元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予PETROLEO BRASI評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
PETROLEO BRASI今(28日)收盤價為10.76元。近5日股價下跌4.54%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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