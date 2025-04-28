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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合太平洋UNP-US的目標價調降至250元，幅度約3.47%

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對聯合太平洋(UNP-US)提出目標價估值：中位數由259元下修至250元，調降幅度3.47%。其中最高估值486元，最低估值202元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予聯合太平洋評價：積極樂觀20位、保持中立10位、保守悲觀2位。

聯合太平洋今(28日)收盤價為213.29元。近5日股價下跌3.47%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UNP市場預估目標價

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聯合太平洋213.29-1.00%

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