鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合太平洋UNP-US的目標價調降至250元，幅度約3.47%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對聯合太平洋(UNP-US)提出目標價估值：中位數由259元下修至250元，調降幅度3.47%。其中最高估值486元，最低估值202元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予聯合太平洋評價：積極樂觀20位、保持中立10位、保守悲觀2位。
聯合太平洋今(28日)收盤價為213.29元。近5日股價下跌3.47%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 聯合太平洋(UNP-US)大跌5.04%，報226.45美元
- 盤中速報 - 聯合太平洋(UNP-US)大漲5.28%，報219.26美元
- 盤中速報 - 聯合太平洋(UNP-US)大跌5.25%，報208.25美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合太平洋(UNP-US)EPS預估下修至11.55元，預估目標價為252.00元
上一篇
下一篇