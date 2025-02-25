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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至17.96元，預估目標價為497.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.05元上修至17.96元，其中最高估值19.28元，最低估值17.15元，預估目標價為497.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值19.28(18.27)21.523.23
最低值17.15(16.58)18.0920.8
平均值18.13(17.15)20.0622.02
中位數17.96(17.05)20.0422.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.93億84.00億90.02億
最低值75.49億78.66億88.91億
平均值77.06億82.18億89.47億
中位數77.29億83.25億89.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.093.936.829.0114.60
營業收入28.57億30.74億41.40億52.07億70.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFIX

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