鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至17.96元，預估目標價為497.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.05元上修至17.96元，其中最高估值19.28元，最低估值17.15元，預估目標價為497.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.28(18.27)
|21.5
|23.23
|最低值
|17.15(16.58)
|18.09
|20.8
|平均值
|18.13(17.15)
|20.06
|22.02
|中位數
|17.96(17.05)
|20.04
|22.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.93億
|84.00億
|90.02億
|最低值
|75.49億
|78.66億
|88.91億
|平均值
|77.06億
|82.18億
|89.47億
|中位數
|77.29億
|83.25億
|89.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.09
|3.93
|6.82
|9.01
|14.60
|營業收入
|28.57億
|30.74億
|41.40億
|52.07億
|70.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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