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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估上修至4.42元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.36元上修至4.42元，其中最高估值4.76元，最低估值3.79元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.76(4.76)4.874.813.96
最低值3.79(3.79)3.763.053.96
平均值4.36(4.33)4.384.153.96
中位數4.42(4.36)4.474.323.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值135.73億138.20億116.76億
最低值88.02億90.34億92.96億
平均值112.46億114.28億108.92億
中位數113.73億113.74億111.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.323.003.276.954.25
營業收入59.12億92.62億172.05億96.64億87.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCQP

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