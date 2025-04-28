鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估上修至4.42元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.36元上修至4.42元，其中最高估值4.76元，最低估值3.79元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.76(4.76)
|4.87
|4.81
|3.96
|最低值
|3.79(3.79)
|3.76
|3.05
|3.96
|平均值
|4.36(4.33)
|4.38
|4.15
|3.96
|中位數
|4.42(4.36)
|4.47
|4.32
|3.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135.73億
|138.20億
|116.76億
|最低值
|88.02億
|90.34億
|92.96億
|平均值
|112.46億
|114.28億
|108.92億
|中位數
|113.73億
|113.74億
|111.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.32
|3.00
|3.27
|6.95
|4.25
|營業收入
|59.12億
|92.62億
|172.05億
|96.64億
|87.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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