鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估下修至7.51元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.68元下修至7.51元，其中最高估值8.64元，最低估值7元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.64(8.64)
|9.86
|11.37
|13.01
|最低值
|7(7)
|7.75
|8.4
|13.01
|平均值
|7.73(7.83)
|8.68
|9.5
|13.01
|中位數
|7.51(7.68)
|8.58
|9.37
|13.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|96.52億
|100.46億
|103.93億
|108.27億
|最低值
|89.75億
|94.04億
|97.41億
|108.27億
|平均值
|93.61億
|97.03億
|100.08億
|108.27億
|中位數
|93.35億
|96.52億
|100.00億
|108.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.50
|6.25
|6.35
|7.49
|7.67
|營業收入
|84.64億
|104.83億
|105.35億
|91.98億
|93.74億
詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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