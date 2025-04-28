search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估下修至7.51元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.68元下修至7.51元，其中最高估值8.64元，最低估值7元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.64(8.64)9.8611.3713.01
最低值7(7)7.758.413.01
平均值7.73(7.83)8.689.513.01
中位數7.51(7.68)8.589.3713.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值96.52億100.46億103.93億108.27億
最低值89.75億94.04億97.41億108.27億
平均值93.61億97.03億100.08億108.27億
中位數93.35億96.52億100.00億108.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.506.256.357.497.67
營業收入84.64億104.83億105.35億91.98億93.74億

詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEMN

相關行情

台股首頁我要存股
伊士曼化學75.84-6.16%

延伸閱讀


Empty