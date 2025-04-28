鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估下修至14.25元，預估目標價為495.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.5元下修至14.25元，其中最高估值15.85元，最低估值13.38元，預估目標價為495.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.85(15.85)
|16.62
|18.09
|最低值
|13.38(13.75)
|13.97
|16.55
|平均值
|14.33(14.44)
|15.56
|17.31
|中位數
|14.25(14.5)
|15.5
|17.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.95億
|85.36億
|88.91億
|最低值
|77.33億
|80.97億
|85.33億
|平均值
|79.17億
|83.46億
|87.61億
|中位數
|79.13億
|84.13億
|87.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.03
|10.83
|15.46
|13.72
|13.34
|營業收入
|50.55億
|62.80億
|72.74億
|72.84億
|76.18億
詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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