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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估下修至14.25元，預估目標價為495.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.5元下修至14.25元，其中最高估值15.85元，最低估值13.38元，預估目標價為495.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.85(15.85)16.6218.09
最低值13.38(13.75)13.9716.55
平均值14.33(14.44)15.5617.31
中位數14.25(14.5)15.517.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值80.95億85.36億88.91億
最低值77.33億80.97億85.33億
平均值79.17億83.46億87.61億
中位數79.13億84.13億87.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.0310.8315.4613.7213.34
營業收入50.55億62.80億72.74億72.84億76.18億

詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSO.B

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