川劇變臉ing！4月金價狂漲1成、早盤走軟 法人看好4因素助升可短打或波段操作

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-28 11:09

‌



美國總統川普宣布的對等關稅衝擊全球金融市場，貿易戰緊張氛圍再升高，不少投資人將資金移入黃金市場避險，推升金價高漲，截至上週，已觸及 3,500 美元價位，自 4 月以來，漲幅逾一成。施羅德投信看好四大驅動力，推升金價和金礦股未來持續上漲，建議配置比重建議約為 5%-7%，以短打或波段操作方式，設定停利點，分批了結。

臺灣銀行黃金存摺價位於上週漲至一克 3652 元的歷史新高之後，走勢回軟，一路下滑，今 (28) 日早盤最新成交價為 3449 元。

‌



施羅德貴金屬與商品投資團隊對於金價看法，於去年三月時就將黃金目標價設定為每盎司 5,000 美元，當時預估此目標價可望於未來 5 年內實現。但隨著當前的關稅貿易政策、地緣政治衝突以及美國的財政變化，經理人認為此金價目標可能顯得過於保守，不排除在 2026 年至 2027 年間，黃金價格就有可能超過 5,000 美元的可能性。施羅德 (環) 環球黃金基金產品經理林良軍說明，若出現中央銀行和投資者的大規模黃金需求，將對金價形成上漲壓力，預計金價未來可望持續上漲。

對一般投資人來說，持有黃金的門檻越來越高，該怎麼搭上這一波金光閃閃的投資熱潮呢？林良軍說，可透過金礦股票，金礦股具有以下投資優勢。價值面吸引力，目前金礦股票的價值仍處於相對低檔，相對金價的累積漲幅未來仍有落後上漲空間。歷史經驗顯示，黃金牛市期間，股價應為淨值的 1.5 倍，而現在僅為 0.9 倍。再者，黃金供應瓶頸：黃金的供應受到多種因素限制，包括開採難度和資本投入延遲。黃金供應每年僅增長約 1% 至 1.5%，因此在需求增長情況下，金價可能出現劇烈上漲，進一步提升金礦公司的利潤。