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鉅亨速報 - Factset 最新調查：曳引車供應TSCO-US的目標價調降至56元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對曳引車供應(TSCO-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至56元，調降幅度6.67%。其中最高估值70元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予曳引車供應評價：積極樂觀16位、保持中立18位、保守悲觀3位。

曳引車供應今(25日)收盤價為49元。近5日股價下跌6.67%，標普指數上漲3.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TSCO市場預估目標價

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