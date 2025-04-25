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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(C)(GOOG-US)EPS預估上修至9.36元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共60位分析師，對Alphabet公司(C)(GOOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.8元上修至9.36元，其中最高估值10.25元，最低估值8.59元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.25(9.61)10.9614.615.05
最低值8.59(8.07)9.489.9610.18
平均值9.3(8.79)10.1411.7113.05
中位數9.36(8.8)10.1311.612.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,999.63億4,505.71億4,962.11億5,403.54億
最低值3,792.31億4,084.86億4,066.17億4,559.82億
平均值3,880.78億4,295.58億4,734.58億5,112.81億
中位數3,879.84億4,288.27億4,766.33億5,159.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.935.614.565.808.04
營業收入1,823.50億2,574.88億2,808.75億3,071.57億3,498.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(C)(GOOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOOG

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