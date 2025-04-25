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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調升至517元，幅度約7.71%

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由480元上修至517元，調升幅度7.71%。其中最高估值570元，最低估值350元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀15位、保持中立1位、保守悲觀1位。

CACI國際今(25日)收盤價為456.74元。近5日股價上漲7.71%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CACI市場預估目標價

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