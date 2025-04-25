鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調升至517元，幅度約7.71%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由480元上修至517元，調升幅度7.71%。其中最高估值570元，最低估值350元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀15位、保持中立1位、保守悲觀1位。
CACI國際今(25日)收盤價為456.74元。近5日股價上漲7.71%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調降至490元，幅度約6.31%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃(URI-US)EPS預估下修至43.1元，預估目標價為702.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.34元，預估目標價為26.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為33.50元
上一篇
下一篇