〈陸股盤後〉政治局會議釋積極信號 三大指數漲跌互見 滬指獨憔悴

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-25 16:10

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中國 A 股三大指數今 (25) 日持續震盪盤整走勢，收盤漲跌不一，僅上證指數(SSEC) 收黑，一度重返 3300 點大關，深證成指 (SZI) 跟創業板指均收漲，主要因為中央政治局會議傳出適時降準降息以及強調持續穩定和活躍資本市場等多項利多消息

滬指今日收跌 0.07% 至 3295.06 點，深證成指則漲 0.39% 至 9917.05 點，創業板指亦收紅 0.59% 至 1947.19 點，滬深兩市全天成交額人民幣 1.11 兆元，較上交易日放量 45.5 億。

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大盤方面，電力類股全天表現強勢，華銀電力、華電能源、西昌電力等 10 餘股漲停，光通訊概念股亦表現活躍，致尚科技 20% 漲停，CPO 概念股、生質能、鈦金屬概念股等類股漲幅居前，房地產族群開高走低，製藥、煤炭、零售等類股跌幅居前。

消息面上，今日下午 A 股交易時段，中共中央政治局會議通稿出爐。這次高層重磅會議分析研究當前經濟情勢及經濟工作，涉及當前的貨幣財政政策、資本市場、房市、外貿、消費等諸多面向。會議強調，要加緊實施更積極有為的宏觀政策，用好用足更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加速地方政府專款、超長期特別國債等發行使用。適時降準降息，維持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型態政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。強化政策取向一致性。

對於房市，會議指出要持續用力防範化解重點領域風險，繼續實施地方政府一攬子化債政策，加速解決地方政府拖欠企業帳款問題。此外，加力實施都市更新行動，有力有序推動城中村和危舊房改造，加速建構房地產發展新模式，增加高品質住宅供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢。

粵開證券首席經濟學家羅志恒建議，為因應關稅影響，中國可積極擴大內需，短期根據情勢需要追加財政預算、適時降準降息、探索推出「中央房地產穩定基金」。具體而言，在財政政策方面，在赤字率 4% 基礎上，及時根據情勢調整並宣布追加預算，確保必要的支出強度。貨幣政策方面，運用總量和結構性政策工具，適時降準降息，提振居民消費及企業投資需求。

財達證券則指出，近期第一季相關經濟數據陸續揭露，基本上都超過市場預期。從市場表現來看，資金回饋也偏樂觀。結合當前全球關稅戰的不確定性，良好的經濟表現可為中國提供更可靠的發展支撐。因此，相對穩健的金融、能源部門仍是當前資金較為關注的方向。消費領域受關稅戰影響，市場討論較多，也可以關注，但需要注意短線波動。進入第二季後，國家相關政策開始逐漸推動，消費和科技是其中比較重要的兩個方向。消費方面，已經有不少政策陸續出台，後續可篩選出業績優異的企業持續追蹤。科技受到關稅戰影響，短期估值波動較大，但長期優勢明顯。因此可以趁短期調整之際進行中長線佈局。

華西證券認為，中國權益資產相對全球主要股指具備估值優勢，中長期配置性價比較高，伴隨 4 月重要會議政策預期發酵，市場風險偏好存在有利支撐，A 股有望在震盪中實現底部的逐步抬升，若外部因素對市場情緒產生衝擊，應堅定信心，不要低估政策「穩股市、穩預期」的決心。

東方證券表示，當前市場成交額不足形成有效突破，加之外部關稅爭端不確定性仍存，導致股指仍將繼續維持震盪走勢。同時，投資者也應該看到市場向下仍有較強支撐。短期來看，美國對等關稅導致市場風險偏好下降，對中國出口影響將在 5 月、6 月逐步顯現，紅利相關領域如銀行、消費、港口交運等將受到更多關注。