機器人版的「武林大會」在深圳登場！陸180家機器人廠齊聚全產業鏈接會秀絕活

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-25 15:40

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機器人版的「武林大會」正在舉行，為期 3 天的機器人全產業鏈接會 (FAIR plus 2025) 在深圳福田會展中心開幕，全中國 180 家知名機器人企業展品亮相，優必選、越疆、逐際動力等當地機器人企業，宇樹科技、強腦科技等杭州機器人企業集體「秀肌肉」，此次活動是深圳市所舉辦機器人產業中規模最大、品類最多的最新成果展。

深圳市機器人協會副理事長兼秘書長畢亞雷表示，此次機器人全產業鏈接會，將精準幫扶中小企業優勢互補、技術互通、模式互鑒、場景互融。

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畢亞雷指出，plus 的含義深遠，旨在展示機器人成熟產業鏈並引導更多成熟產業鏈進入機器人領域」，並稱「希望借大會契機，攪動深圳新質生產力互通、創新、躍升的一池活水，推動機器人產業以『智』賦能提質增效，構建更開放、更協同的機器人技術社區，向全球輸出中國機器人產品的整體製造能力」。

「人形機器人第一股」優必選、「協作機器人第一股」越疆、「3D 視覺第一股」奧比中光、「港股鐳射雷達第一股」速騰聚創，「小巨人」企業樂聚和普渡及帕西尼、逐際動力等來自深圳「機器人谷」的明星企業亮相，宇樹科技、強腦科技、雲深處等杭州「小龍」們也現場展示產品，騰訊 Robotics X 實驗室研發的「小五」也來到現場， 展示最新成果和技術實力。

不久前在全球首個人形機器人半程馬拉松比賽中奪冠、由優必選作為發起單位和總經理單位的北京人形機器人創新中心研發的「天工 Ultra」也在現場亮相，優必選也展示全尺寸科研教育人形機器人「天工行者」亮相。

根據介紹，「天工行者」是業內首款 30 萬元 (人民幣，下同) 以下的科研級全尺寸人形機器人，是基於天工母平台的新產品，能在山坡、台階、沙地、雪地等複雜地形上穩健運行，移動速度可達時速 10 公里，還可搭載深度相機、鐳射雷達、算力板、靈巧手等零部件。

此外，帕西尼的多維觸覺靈巧手和多維觸覺人形機器 TORA-ONE 一經亮相就吸引眾多觀眾體驗互動，深圳市領鵬智慧科技有限公司的雙臂仿生機器人「有加」也可完成抓取草莓、雞蛋這類脆弱物品的動作。「有加」為仿生 7 軸冗餘結構，接近人體胳膊的靈活度，泛化應用性強且精準度可拿起髮絲等物品。

此次大會邀請超過 150 家企業進行實物展示，其中四分之三為上游零組件模組廠商，涵蓋機電、控制、AI 模型等關鍵領域，以及周邊配套服務與代工廠，剩下四分之一則展示整機及人形機器人等高端開發平台。

深圳的政策環境吸引大量機器人頭部廠家將其出海板塊設立在此。據悉，深圳市機器人協會召集逾 400 家大規模海外買家團來參加此次大會，現場還有逾百家機器人產業鏈企業參與，為機器人企業提供與海外買家面對面交流的機會，助力國內企業開拓海外市場。

此次開幕式上，深圳市機器人協會與中國科學院深圳先進技術研究院共同發佈《深圳市機器人產業發展白皮書（2024 年）》。值得一提的是，深圳 2024 年機器人產業產業鏈總產值為 2012 億元，首次突破 2000 億元。 深圳 2024 年新增機器人企業達 14534 家，相較於 2023 年 10408 家同比增長 39.64%，呈現出顯著增長態勢。

深圳先後祭出多項機器人產業計畫和政策，全市湧現出一批具有行業代表性的機器人企業，已成為全國重要的機器人產業聚集地。近日，深圳「機器人谷」爆紅。在這條狹長谷地中，既有科研機構，也有知名高校，更有知名的機器人公司，形成產學研一體化的產業集聚特色。這種產業集聚效應將大大降低企業營運成本，並加速技術創新和市場應用的進程。