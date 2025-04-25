〈紐約匯市〉美元走弱 美中貿易僵局仍不明朗

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-04-25 05:51

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美元周四 (24 日) 回吐漲勢，美中貿易戰缺乏進展的陰霾重新籠罩市場，抹去前一日的樂觀情緒。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.56%，報 99.28。

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美國總統川普周三曾軟化立場，放棄對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 開除的威脅，對中國的態度也顯得較為溫和，帶動美元與其他美國資產當日反彈。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也表示，美中貿易實質上的僵局「無法持續」，但強調美方不會率先降低對中國商品徵收的超過 100% 關稅。

但到了周四，美元漲幅全數回吐。中國方面表示，近期未進行任何經貿談判，並敦促美方若真有誠意解決問題，就應撤銷所有單邊關稅措施，這讓投資人對局勢的清晰度回到本周初的水平。

儘管如此，川普周四仍稱雙方貿易談判正在進行中。他告訴記者，「他們今天早上有開會，」但並未說明「他們」是誰。

StoneX 市場研究主管 Matt Weller 指出，「美中雙方對於貿易的認知，簡直像隔著太平洋那樣遙遠。我認為只要這種落差存在，美元的反彈行情都不會持久。」

美元本月已跌 4.8%

受川普時而強硬、時而讓步的關稅政策影響，美元 4 月迄今已下跌 4.8%，若持續此趨勢，將創下 2022 年 11 月以來最大單月跌幅。

過去幾日，川普連番口頭抨擊 Fed 主席鮑爾，批評他不願在經濟數據尚未支持的情況下提前降息，這也讓投資人信心動搖，開始撤出美元。

根據 LSEG 數據，美元兌一籃子主要貨幣的表現，將創下 1970 年代以來最差的年度開局。

Trade Nation 策略師 David Morrison 指出，「市場原本期待美方能在與世界各國的貿易爭端中釋出善意。」

他補充道，「(川普) 確實對中國語氣變得較溫和，呼籲他們來談判。但要跳探戈需要兩個人，眼下中國領導層似乎選擇讓川普政府繼續陷在自己製造的混亂中。」

日元領漲主要貨幣，美元兌日元下跌 0.54%，至 142.700，但仍高於上周跌破的 140 關卡。

美元兌瑞郎下跌 0.33%，報 0.82795。瑞士法郎在避險買盤推動下持續走強，目前兌美元匯率來到十多年來高點。

英鎊兌美元上漲 0.55%，報 1.3325 美元。英國財政大臣 Rachel Reeves 周四表示，她有信心英美能夠達成貿易協議。

截至台灣時間周五 (25 日) 約 5:50 價格: