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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯(BKR-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對貝克休斯(BKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.44元，其中最高估值2.64元，最低估值2.25元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.64(2.67)3.13.513.49
最低值2.25(2.39)2.52.682.94
平均值2.46(2.53)2.813.113.22
中位數2.44(2.53)2.83.093.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值282.85億309.71億307.60億305.54億
最低值125.38億125.77億121.85億273.64億
平均值266.73億275.69億276.78億289.59億
中位數273.71億282.54億288.80億289.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-14.73-0.27-0.611.912.98
營業收入207.05億205.02億211.56億255.06億278.29億

詳細資訊請看美股內頁：
貝克休斯(BKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBKR

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