鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯(BKR-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為49.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對貝克休斯(BKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.44元，其中最高估值2.64元，最低估值2.25元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.64(2.67)
|3.1
|3.51
|3.49
|最低值
|2.25(2.39)
|2.5
|2.68
|2.94
|平均值
|2.46(2.53)
|2.81
|3.11
|3.22
|中位數
|2.44(2.53)
|2.8
|3.09
|3.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|282.85億
|309.71億
|307.60億
|305.54億
|最低值
|125.38億
|125.77億
|121.85億
|273.64億
|平均值
|266.73億
|275.69億
|276.78億
|289.59億
|中位數
|273.71億
|282.54億
|288.80億
|289.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-14.73
|-0.27
|-0.61
|1.91
|2.98
|營業收入
|207.05億
|205.02億
|211.56億
|255.06億
|278.29億
詳細資訊請看美股內頁：
貝克休斯(BKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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