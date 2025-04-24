鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至4.01元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對科林研發(LRCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元上修至4.01元，其中最高估值4.04元，最低估值3.66元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.04(3.95)
|4.45
|5.37
|6.14
|最低值
|3.66(3.64)
|3.49
|4
|5.22
|平均值
|3.96(3.75)
|3.97
|4.63
|5.68
|中位數
|4.01(3.76)
|3.95
|4.64
|5.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|183.26億
|201.03億
|230.31億
|254.69億
|最低值
|176.70億
|173.62億
|181.13億
|214.03億
|平均值
|181.73億
|186.22億
|206.76億
|234.36億
|中位數
|182.64億
|185.90億
|206.75億
|234.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.51
|2.69
|3.28
|3.32
|2.90
|營業收入
|100.41億
|146.25億
|171.82億
|174.27億
|149.05億
詳細資訊請看美股內頁：
科林研發(LRCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大漲5.18%，報63.37美元
- 盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大跌5.03%，報65美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發LRCX-US的目標價調降至91元，幅度約4.71%
- 盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大漲5.28%，報66.83美元
上一篇
下一篇