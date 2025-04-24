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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至4.01元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對科林研發(LRCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元上修至4.01元，其中最高估值4.04元，最低估值3.66元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.04(3.95)4.455.376.14
最低值3.66(3.64)3.4945.22
平均值3.96(3.75)3.974.635.68
中位數4.01(3.76)3.954.645.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值183.26億201.03億230.31億254.69億
最低值176.70億173.62億181.13億214.03億
平均值181.73億186.22億206.76億234.36億
中位數182.64億185.90億206.75億234.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.512.693.283.322.90
營業收入100.41億146.25億171.82億174.27億149.05億

詳細資訊請看美股內頁：
科林研發(LRCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLRCX

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