超薄手機復活！蘋果三星OPPO等五大品牌投入新賽道 但專家曝三大弊端

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-24 14:50

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根據外媒《MajinBuOfficial》公佈的曝光照片，iPhone 17 Air 機身厚度 5.5mm，較 iPhone 16 Pro Max 驟減 33%，三星 S25 Edge 則以 5.74mm 刷新 Android 陣營最薄紀錄。這些突破性數據背後，是材料科學與製造工藝的集體突破。超薄鋁合金框架與新型複合材料的組合，使機身強度提升 40%。

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但光鮮數據背後暗藏科技悖論，專家指出，超薄設計會帶來三大弊端，續航時間暴減、核心配置閹割及造價成本激增。iPhone 17 Air 電池容量壓縮至 3500mAh，較業界主流配置縮水近 40%，三星 S25 Edge 為容納超薄主機板，被迫削減散熱模組面積達 35%。

市場調查顯示，67% 的消費者認為當前超薄機型存在「續航焦慮」，而專業評測指出，主流超薄手機在連續視訊播放場景下，續航時長較常規機型減少 2.5 小時。

更嚴峻的是成本壓力。根據某重量級廠商內部文件，超薄機型單機研發成本較標準機型增加 28%，而預期銷售量僅為普通機型的三分之一。這迫使廠商在產品定位上妥協，多數超薄機型選擇在中端市場試水溫。

《雷科技》報導指出，雖然明知體驗可能會大打折扣，手機廠商們仍想推出超薄手機的原因是，需要一個足夠新穎的產品來攪動整個市場。超薄手機與近兩年火爆的小螢幕手機有異曲同工之妙，若在價格和配置之間未能取得一個完美的平衡點，很有可能無人問津，這也意味著超薄手機想一飛衝天的難度遠超預期。

不同於蘋果跟三星，中國手機廠商展現出獨特突圍路徑，紅魔鬼 10 Air 搭載 6000mAh 青海湖電池，實現 7.85mm 厚度，透過矽碳負極材料創新突破體積限制。榮耀 Magic6 至臻版採用疊層電池技術，在維持 8.03mm 厚度的同時塞入 5600mAh 大容量。

更值得關注的是影像系統革新，OPPO Find X8s 透過潛望式鏡組折疊技術，將 5 千萬像素主鏡頭模組厚度壓縮至 4.3mm，較傳統方案減少 38%，這些突破正在改寫超薄手機的技術定義。

此外，這場形態變革正引發產業鏈連鎖反應。藍思科技投資 12 億元建設超薄玻璃蓋板產線，伯恩光學研發 0.1mm 級超薄鍍膜技術，寧德時代開發 10,000mAh 捲繞式電池。