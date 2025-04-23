A+H股雙雙飆漲！比亞迪調高股息股利政策 砸逾120億人民幣向股東分紅

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-23 16:00

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中國電動車大廠比亞迪比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)今 (23) 日在 A 股收高 4.83%5 至每股 371.99 元人民幣，在港股也有類似漲幅表現，主要因為該車廠昨日晚間宣布新增股利政策，以積極回報投資人並分享公司經營成果。

比亞迪表示，打算增加股票股利方式進行利潤分配，並以部分資本公積金轉增股本。該車廠擬在原有每 10 股派發現金紅利人民幣 39.74 元的基礎上，增加每 10 股送紅股 8 股，並以資本公積金每 10 股轉增 12 股。

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根據比亞迪公告，該公司周二 (22 日) 召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十一次會議及第八屆審核委員會第八次會議，會中通過《關於取消原 的議案》和《關於審議公司 2024 年度利潤分配及資本公積金轉金轉項的提案》。

2024 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案調整為，以目前公司總股本 3039065855 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 39.74 元（含稅），現金紅利總額約為人民幣 120.77 億元，每 1012 億股資本增 180 股資本。

比亞迪先前公布的 2024 年度利潤分配方案是，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 39.74 元（含稅），現金紅利總額約為人民幣 120.77 億元，不送紅股，不以公積金轉增股本。

比亞迪表示，基於公司當前經營狀況和業績表現良好，考慮公司總股本較小，並充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，本次送紅股及資本公積金轉增股本方案有利於全體股東共享公司的經營成果，有利於優化公司股本結構，維持股本擴張與績效成長相適應，實現投資人與消費者的深度融合，擴大投資人群體，增強公司股票流動性，提升廣大投資人的參與度與獲得感。

比亞迪認為此次調整旨在優化股本結構，提升投資者參與度和獲得感，而這也意味著原本的 10 股將變為 30 股，公司總股本將擴大為原來的 3 倍。在本次送紅股及資本公積金轉增股本方案實施后，比亞迪的總股本將從 30.39 億股增加至 91.17 億股。

比亞迪也指出，近三年現金分紅總額持續提升，公司在未來三年在現金分紅方面，將以積極回報投資者為核心導向，在充分考慮公司的經營發展情況、高成長性需求及資金儲備水平的基礎上，參照過去三年的現金分紅比例，努力加大現金分紅力度，積極考慮投資者的現金分紅回報。