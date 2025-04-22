search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：包爾BALL-US的目標價調降至59元，幅度約4.07%

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對包爾(BALL-US)提出目標價估值：中位數由61.5元下修至59元，調降幅度4.07%。其中最高估值83元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予包爾評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀1位。

包爾今(22日)收盤價為47.89元。近5日股價下跌4.07%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BALL市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
包爾48.1251.74%

延伸閱讀


Empty