關稅陰霾籠罩晶片產業 分析師調降「這三家」晶片公司目標價
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 11:50
隨著美中貿易緊張局勢升溫，晶片產業恐再度承壓，美國跨國金融科技公司海納國際（Susquehanna）分析師 Christopher Rolland 警告，關稅不確定性恐衝擊晶片業下半年展望，並點名三家高風險個股，包括德州儀器 (TXN-US) 、微晶片科技 (Microchip) (MCHP-US) 與科沃 (Qorvo)(QRVO-US) 。
《Investing.com》報導，隨著美國與中國貿易緊張情勢升高，晶片產業再次陷入不確定氛圍。Rolland 在最新報告中指出，儘管部分公司第一季表現穩健，但第二季及下半年展望受關稅風險干擾，投資人可能不會因短期的亮眼財報而買單。
Rolland 指出，雖然工業與製造領域出現初步復甦訊號，但若關稅全面實施，可能抑制企業資本支出與供應鏈信心，抑制整體晶片需求。他警告，「第二季後可能面臨與關稅相關的經濟衰退風險。」
Rolland 點名三家面臨關稅風險的主要晶片股，並同步下修其目標價：
- 德州儀器：由 240 美元降至 220 美元
- 微晶片科技：由 70 美元調降至 60 美元
- 科沃：由 90 美元大幅下修至 65 美元
其中，德州儀器與微晶片科技仍獲分析師正面評等，科沃則給予中立評價。三家公司周一股價表現不一，德儀終場下跌 1.91% 至每股 145.61 美元、Microchip 上漲 2.26% 至每股 39.43 美元、科沃則漲 0.99% 至每股 58.20 美元。
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