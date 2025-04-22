關稅陰霾籠罩晶片產業 分析師調降「這三家」晶片公司目標價

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 11:50

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《Investing.com》報導，隨著美國與中國貿易緊張情勢升高，晶片產業再次陷入不確定氛圍。Rolland 在最新報告中指出，儘管部分公司第一季表現穩健，但第二季及下半年展望受關稅風險干擾，投資人可能不會因短期的亮眼財報而買單。

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Rolland 指出，雖然工業與製造領域出現初步復甦訊號，但若關稅全面實施，可能抑制企業資本支出與供應鏈信心，抑制整體晶片需求。他警告，「第二季後可能面臨與關稅相關的經濟衰退風險。」

Rolland 點名三家面臨關稅風險的主要晶片股，並同步下修其目標價：

德州儀器：由 240 美元降至 220 美元

微晶片科技：由 70 美元調降至 60 美元

科沃：由 90 美元大幅下修至 65 美元