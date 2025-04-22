黃金飆破3440美元再創史高！白銀補漲風暴來襲 會否重演1980年代雙金屬瘋狂？
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-22 08:55
美國濫施關稅衝擊全球貿易與金融穩定，部分資金繼續湧向黃金避險，國際金價周一 (21 日) 盤中一度漲高至每盎司 3442.3 美元，創盤中歷史新高，且在今 (22) 日亞洲市場早盤持續攀漲，主要受到避險需求推動，而在中國，這波黃金熱潮也從「大媽專屬」變為年輕人的戰場，甚至認為白銀即將跟著飆漲。
全球央行購金潮持續高漲，加上地緣政治風險加劇，信用貨幣體系面臨信任危機，這些因素共同推動金價突破 3400 美元大關。
值得注意的是，「金銀比」這項古老指標正發出強烈訊號，當前金銀比徘徊在 103 的高位，遠超歷史平均值 60，暗示白銀存在強烈補漲需求。
歷史數據顯示，金銀比的修復往往伴隨劇烈波動。2020 年疫情衝擊下，金銀比一度飆升至 129，隨後半年內暴跌至 70 下方，銀價在短短數月內翻倍。如今相似的市場結構正在重現。
金價在突破每盎司 2000 美元後加速上行，而白銀的啟動延遲約兩個月，這種時間差為套利交易提供了窗口期。
川普本月初的對等關稅政策引發市場恐慌，VIX 指數飆升帶動金銀比曾短暫突破 110，但隨後快速回落，顯示市場對白銀價值的重估正在醞釀。
白銀的工業屬性與貴金屬特性使其具備獨特優勢。隨著新能源產業爆發，白銀在太陽能、電動車等領域的需求激增，預計未來五年的年複合成長率達 15%。這種雙重屬性使其在風險事件中既能享受避險溢價，又能受益於實體需求成長。
銀價雖然目前突破 33 美元，但相較於理論上的 40 美元均衡價位仍有 20% 修復空間。高盛預估，今年金價有望上看每盎司 4000 美元，若金銀比回落至 80，銀價可望同步站上 50 美元關口。
白銀牛市往往落後於黃金，但爆發力不容小覷。1970 年代亨特兄弟操縱事件中，白銀曾在一年內暴漲 10 倍，儘管投機色彩濃厚，卻印證其價格彈性。
目前，市場結構悄悄變化，ETF 持倉量創歷史新高，芝加哥商品交易所白銀庫存降至十年低位，種種跡象顯示資金正在悄悄佈局。
對一般投資人而言，透過槓桿工具適度參與或是分享牛市紅利是不錯選擇，但必須警惕 VIX 指數劇烈波動帶來的短期風險。
在這場貴金屬饗宴中，金銀比的修復進程將持續吸引市場目光。當黃金的貨幣屬性與白銀的工業需求形成共振，歷史有望重演 1980 年代的雙金屬狂歡。專家認為，對於善於掌握週期的投資人而言，此刻正是觀察市場情緒與技術訊號的關鍵時刻。
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