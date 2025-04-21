鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體SWKS-US的目標價調降至67.5元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)提出目標價估值：中位數由70元下修至67.5元，調降幅度3.57%。其中最高估值85元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予思佳訊半導體評價：積極樂觀2位、保持中立23位、保守悲觀4位。
思佳訊半導體今(21日)收盤價為55.98元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌1.5%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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