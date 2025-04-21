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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICICI Bank Ltd. - ADRIBN-US的目標價調升至36.46元，幅度約3.82%

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15


根據FactSet最新調查，共45位分析師，對ICICI Bank Ltd. - ADR(IBN-US)提出目標價估值：中位數由35.12元上修至36.46元，調升幅度3.82%。其中最高估值43.34元，最低估值29.71元。

綜合評級 - 共有44位分析師給予ICICI Bank Ltd. - ADR評價：積極樂觀41位、保持中立3位、保守悲觀0位。

ICICI Bank Ltd. - ADR今(21日)收盤價為33.26元。近5日股價上漲3.82%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IBN市場預估目標價

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ICICI Bank Ltd. - ADR33.264.04%

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