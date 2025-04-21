華航第二屆馬拉松夜跑 10/11登場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-21 19:32

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華航 (2610-TW) 今 (21) 日宣布，2025 年馬拉松星光夜跑 10 月 11 日在台北大佳河濱公園登場，包括半程 (21K) 馬拉松組、漫遊健跑 (10K) 組和親子星空 (5K) 組，為擴大宣傳活動，今年更加碼祭出 35 張機票和哩程抽獎，總價值超過 330 萬元。

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘、資深副總經理陳奕傑今日共同主持第二屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式。

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華航表示，深耕企業永續，賽事邀請包含身障跑者、陪跑員等公益組一同參與，獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等賽事周邊紀念品及物資，使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。

為鼓勵民眾參與這場健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈 2,100 哩、健康樂跑組 1,000 哩、親子休閒組 500 哩；所有完賽跑者除現場參加 35 張機票抽獎，還可享有限時出發的限量機位優惠折扣；使用中國信託華航聯名卡付款可享報名費最優 8 折起優惠、中國信託全卡友享 9 折優惠；若於 4 月 21 日至 5 月 21 日至桃園國際機場凱悅酒店訂房有 85 折優惠，餐飲服務同享折扣。

此外，為吸引更多國際好手齊聚，華航也特別提供海外跑者購票折扣。