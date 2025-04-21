小摩投資長警告：美國企業獲利前景 罕見如此糟糕
鉅亨網編輯林羿君 2025-04-21 21:00
摩根士丹利 (MS-US) 首席投資長威爾遜（Mike Wilson）表示，由於面臨經濟嚴重放緩的風險，分析師正忙於削減美國企業的獲利預期。
威爾遜指出，標準普爾 500 指數的獲利修正幅度 (分析師上調與下調預估的比率)，已降至罕見的水準，即使沒有經濟衰退，也接近過去極端的下行區間。
他在報告中寫道，「企業正面臨自疫情初期以來最嚴重的不確定性，這對獲利修正造成了壓力。」
根據彭博資訊整理的數據，分析師對標普 500 指數第一季每股盈餘成長的預期已大幅下調，從年初的 11.4% 降至 6.9%。
威爾遜指出，獲利修正幅度大約在一年前達到高峰，遠早於標準普爾 500 指數創下新高之前，這也支持了他的觀點：此次修正遠比市場共識所認知的更為嚴重。
他進一步解釋，「這就是為什麼我們現在更關注那些可能已經反映輕微衰退的個股或產業，即使整體指數尚未反映。」簡而言之，如果經濟成功避開衰退，市場很可能已在兩週前見底；反之，標普 500 指數很可能會跌破當時的低點。
威爾遜認為，在衰退風險被確實的數據所證實或否定之前，標普 500 指數可能會在 5,000 至 5,500 點之間波動，而就業報告將是關鍵指標。該指數於上週五 (18 日) 收在約 5,280 點，接近此區間中段。
今年以來，由於擔憂美川普提出的關稅計畫將損害經濟並推升通膨，美股出現拋售潮，持續進行的財報季也未能提振市場情緒，越來越多投資在尋找美國以外的投資機會。剔除美國的 MSCI 世界指數今年迄今已上漲超過 6%，而標普 500 指數則下跌了 10%。
威爾遜表示，國際市場的獲利修正，目前正加速跟隨美國走低。他認為，歐洲與中國的調整似乎已更為深入。
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