小摩投資長警告：美國企業獲利前景 罕見如此糟糕

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-21 21:00

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威爾遜指出，標準普爾 500 指數的獲利修正幅度 (分析師上調與下調預估的比率)，已降至罕見的水準，即使沒有經濟衰退，也接近過去極端的下行區間。

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他在報告中寫道，「企業正面臨自疫情初期以來最嚴重的不確定性，這對獲利修正造成了壓力。」

根據彭博資訊整理的數據，分析師對標普 500 指數第一季每股盈餘成長的預期已大幅下調，從年初的 11.4% 降至 6.9%。

威爾遜指出，獲利修正幅度大約在一年前達到高峰，遠早於標準普爾 500 指數創下新高之前，這也支持了他的觀點：此次修正遠比市場共識所認知的更為嚴重。

威爾遜認為，在衰退風險被確實的數據所證實或否定之前，標普 500 指數可能會在 5,000 至 5,500 點之間波動，而就業報告將是關鍵指標。該指數於上週五 (18 日) 收在約 5,280 點，接近此區間中段。

今年以來，由於擔憂美川普提出的關稅計畫將損害經濟並推升通膨，美股出現拋售潮，持續進行的財報季也未能提振市場情緒，越來越多投資在尋找美國以外的投資機會。剔除美國的 MSCI 世界指數今年迄今已上漲超過 6%，而標普 500 指數則下跌了 10%。