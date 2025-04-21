比特幣價格突破8.7萬美元 創3月28日以來最高 黃金同步走升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-21 13:30

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根據 CoinMarketCap 數據，比特幣價格回升，周一 (21 日) 上午一度突破 87400 美元，為 3 月 28 日以來的最高水準。與此同時，黃金價格也在過去 12 個月內第 55 次創下歷史新高。

市場分析師指出，這一少見的同步走勢，表明美元正在走弱，促使交易員考慮利用這些資產，來實現投資組合的多元化。

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自 4 月 9 日觸及 2025 年最低點 75000 美元以來，比特幣已上漲逾 16%。目前距離歷史最高點僅剩 20%，重新點燃了市場看漲情緒。

儘管那斯達克指數期貨下跌 1%，比特幣仍成功突破，分析師 Scott Melker 認為這可能預示著比特幣與傳統金融市場的脫鉤。

KobeissiLetter 在 X 平台上表示，周一是多年來，首次出現黃金和比特幣同時預示美元疲軟的情況，顯示宏觀經濟因素正在影響市場動態。由於全球貿易緊張局勢加劇，美元指數年初至今已下跌 10%，這也支持了美元走弱的觀點。

比特幣在 2024 年 4 月份經歷了最近一次的減半，區塊獎勵從 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。儘管歷史上價格高峰通常在減半後約 18 個月出現，但 Brickken 的市場分析師 Enmanuel Cardozo 認為，由於像 Strategy(MSTR-US) 和 Tether 這樣的機構的大量投資，這一週期可能會加速。

Strategy 近期再次收購 3459 個比特幣，使其持有的比特幣總數超過 531,644 個，總價值超過 449 億美元。