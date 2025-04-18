降低進口依賴！陸海南大學發布腦機介面專用晶片 帶動A股相關概念股盤中飆漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-18 16:40

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中國第五屆國際消費品博覽會今 (18) 日閉幕，海南大學正式發佈自主研發的植入式腦機介面 (BCI) 核心技術與系列產品，包括全球領先的腦機介面專用晶片、神經信號採集系統、神經信號調控系統及神經元定位系統，這一突破標誌著中國在腦機介面領域實現全鏈條技術自主可控，為腦科學研究和醫療應用注入「中國芯」動力，並帶動相關概念股今日走漲。多家券商機構認為，在技術革新和政策紅利催化下，國內腦機介面公司有望逐步實現商業化應用。

根據海南大學生物醫學工程學院微博官方帳號資訊，海南大學核心技術打破進口依賴，性能達國際頂尖水準。海南大學腦機晶元神經工程團隊具有近二十年腦機介面晶元及系統研發經驗，圍繞侵入式腦機介面開發了多款核心晶片，包括：SX-R128S4 高通量神經信號採集及刺激晶元，SX-S32 高自由度神經調控晶元，以及 SX-WD60 低功耗無線傳輸晶片。

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上述晶片實現了對腦機介面信號採集、調控、傳輸的全鏈路覆蓋，性能對標國際一線產品，已經受到業內多家科研單位、企業高度認可。

團隊負責人表示：「專用晶片是腦機介面系統的核心，團隊一直專注晶片的開發反覆運算，始終堅持自主創新，晶元性能已達到國際先進水準。我們致力於讓科研成果走出實驗室，打破中國侵入式腦機介面晶片對進口的依賴，助力中國腦機介面產業騰飛。」

與此同時，腦虎科技聯合中國科學院團隊在復旦大學附屬華山醫院開展的臨床試驗也取得重要進展。一名 19 歲癲癇患者植入 256 通道柔性腦機介面後，通過意念精準操控《王者榮耀》等複雜遊戲，並實現意念上網、控制智能家居及智慧輪椅。研究顯示，患者經過近 20 小時訓練，運動想像控制的精度與速度顯著提升，展現技術在醫療康復領域的突破性潛力。

腦機介面，就是在大腦與外部設備之間建立直接連接的通路。大腦在思維活動時產生腦電波，腦機介面則通過識別腦電波特徵直接讀取大腦意圖，將其轉化為計算機指令，實現人與機器或外部環境之間的交互聯通，創造讓癱瘓者行走、讓失語者「說話」、讓盲人「復明」等奇蹟。

市場對此反應強烈，今日 A 股腦機介面概念股集體拉升，創新醫療股價午間快速漲超 6%，岩山科技跟國脈科技均漲逾 5%，誠益通等相關概股也漲逾 4%。

專家指出，全球腦機介面市場正處於高速發展期，2023 年規模達 19.8 億美元，今年料將增至 24.6 億美元。目前技術正從實驗階段邁向產業化，中國政策利好持續加碼，國家醫保局上月明確指出腦機介面醫療服務收費標準，湖北率先定價涵蓋核心項目，為技術商業化鋪平道路。

中信建投分析師表示，海南大學等機構的技術突破疊加政策紅利，將加速侵入式與非侵入式腦機介面的應用落地。