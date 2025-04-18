台積電毛利率負面影響高預期 郭明錤曝還考慮這兩點

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 13:48

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郭明錤認為，台積電此次法說幫大家示範，通膨跟關稅對毛利率潛在的影響該如何計算。如果要把這邏輯套用在其他廠商，還要先考慮到台積電是有能力對客戶漲價的。

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郭明錤打趣說，台積電可能不小心又幫其他公司開法會了。

郭明錤原預估，自己在先前的計算中，根據美國產能佔比與毛利率，推算美國廠對台積電整體毛利率之影響是減少 1.5 至 2 個百分點 。