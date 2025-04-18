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台積電毛利率負面影響高預期 郭明錤曝還考慮這兩點

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 13:48

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日召開法說會，釋出隨著海外晶圓廠的產能逐步加速貢獻下，將稀釋未來五年毛利率 2-3 個百分點至 3-4 個百分點，天風國際分析師郭明錤表示，此次台積電釋出的影響數高於原先預期，主要是台積電還考慮通膨跟關稅造成的成本。

郭明錤認為，台積電此次法說幫大家示範，通膨跟關稅對毛利率潛在的影響該如何計算。如果要把這邏輯套用在其他廠商，還要先考慮到台積電是有能力對客戶漲價的。


郭明錤打趣說，台積電可能不小心又幫其他公司開法會了。

郭明錤原預估，自己在先前的計算中，根據美國產能佔比與毛利率，推算美國廠對台積電整體毛利率之影響是減少 1.5 至 2 個百分點 。

不過，台積電說法是考慮到美國廠對毛利率的稀釋，長期毛利率展望是維持在 53% 以上，相對於今年第一季仍有 58.8%，負面影響高於先前的推估，原因在於台積電還考慮通膨跟關稅造成的成本。

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台積電郭明錤分析師毛利率

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