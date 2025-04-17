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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RELX Plc - ADR(RELX-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為59.70元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對RELX Plc - ADR(RELX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元上修至1.72元，其中最高估值1.75元，最低估值1.64元，預估目標價為59.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.75(1.76)1.962.162.37
最低值1.64(1.59)1.841.962.19
平均值1.71(1.7)1.92.072.28
中位數1.72(1.69)1.92.062.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值133.84億143.68億151.64億163.98億
最低值125.87億135.97億143.27億163.98億
平均值129.95億139.67億147.22億163.98億
中位數130.61億139.36億147.66億163.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.811.051.051.171.32
營業收入91.18億99.63億105.35億113.88億120.55億

詳細資訊請看美股內頁：
RELX Plc - ADR(RELX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRELX

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