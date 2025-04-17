鉅亨速報 - Factset 最新調查：RELX Plc - ADR(RELX-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為59.70元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對RELX Plc - ADR(RELX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元上修至1.72元，其中最高估值1.75元，最低估值1.64元，預估目標價為59.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.75(1.76)
|1.96
|2.16
|2.37
|最低值
|1.64(1.59)
|1.84
|1.96
|2.19
|平均值
|1.71(1.7)
|1.9
|2.07
|2.28
|中位數
|1.72(1.69)
|1.9
|2.06
|2.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|133.84億
|143.68億
|151.64億
|163.98億
|最低值
|125.87億
|135.97億
|143.27億
|163.98億
|平均值
|129.95億
|139.67億
|147.22億
|163.98億
|中位數
|130.61億
|139.36億
|147.66億
|163.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.81
|1.05
|1.05
|1.17
|1.32
|營業收入
|91.18億
|99.63億
|105.35億
|113.88億
|120.55億
詳細資訊請看美股內頁：
RELX Plc - ADR(RELX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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