search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至27元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由28.5元下修至27元，調降幅度5.26%。其中最高估值35元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀16位、保持中立14位、保守悲觀1位。

Unity Software Inc今(17日)收盤價為18.895元。近5日股價上漲5.26%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股U市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Unity Software Inc18.8950.40%

延伸閱讀


Empty