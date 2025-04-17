〈日股收盤〉美日談判順利、日元回貶 日經指數反彈467點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-17 15:23

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由於川普發文稱美日談判取得重大進展，加上半導體類股領漲，日股週四 (17 日) 開高反彈，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 1.35% 或 457.20 點，報 34,377.60 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 1.29% 或 32.20 點，報 2,530.23 點。

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消息方面，美國總統川普周三表示，美國負責關稅協商的官員與日本的對談官員會面後，已取得「重大進展」。

日方代表赤澤正亮表示，他的目標是盡快達成協議，雙方當天並未討論日元兌美元的外匯議題，另外，已安排 4 月底舉行第二輪會談。

日本是最先與美國展開關稅協商的國家之一，其他國家都在密切關注發展，雙方怎麼談、談出什麼結果，都被世界各國當成之後與川普政府推進談判的先例。

此外，日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）週四 (17 日) 警告，川普關稅政策不確定性急劇上升，而且發展至「糟糕的局面」，並暗示目前的升息周期可能將走向暫停。

由於談判未談及利率、日銀釋放出鴿派動向，日元 / 美元 (JPYUSD) 對美元匯率應聲回貶至 142.75 日元左右，助漲日股上攻動能。

半導體類股反彈，愛德萬測試大漲 3.49%，東京威力科創上漲 0.61%，DISCO 上漲 2.14%，雷泰光電上漲 4.16%。

重工業和能源股漲勢犀利，川崎重工上漲 7.1%，IHI 上漲 5.6%，Eneos Holdings 上漲 3.6%，出光上漲 3.7%。

投資銀行 Jefferies 警告，在川普的全球貿易大戰中，日本股市難有很好的表現空間，日經 225 指數 12 個月的目標價預估在 35,500 點。