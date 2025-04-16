盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.35%，報98.25美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 21:45
安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間16日21:30股價下跌5.55美元，報98.25美元，跌幅5.35%，成交量168,960（股），盤中最高價98.25美元、最低價97.91美元。
美股指數盤中表現
安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.95%
- 近 1 月：-11.99%
- 近 3 月：-29.58%
- 近 6 月：-31.11%
- 今年以來：-15.86%
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