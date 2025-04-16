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鉅亨速報

盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.35%，報98.25美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 21:45


安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間16日21:30股價下跌5.55美元，報98.25美元，跌幅5.35%，成交量168,960（股），盤中最高價98.25美元、最低價97.91美元。

美股指數盤中表現

安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+20.95%
  • 近 1 月：-11.99%
  • 近 3 月：-29.58%
  • 近 6 月：-31.11%
  • 今年以來：-15.86%

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美股美股盤中盤中速報安謀控股公司

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