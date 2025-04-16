盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大跌5.68%，報50.29美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 21:45
邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間16日21:30股價下跌3.03美元，報50.29美元，跌幅5.68%，成交量357,376（股），盤中最高價50.45美元、最低價50.29美元。
美股指數盤中表現
邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.58%
- 近 1 月：-22.43%
- 近 3 月：-54.03%
- 近 6 月：-32.85%
- 今年以來：-51.72%
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