盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌8.02%，報87.65美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 21:45
超微半導體(AMD-US)截至台北時間16日21:30股價下跌7.64美元，報87.65美元，跌幅8.02%，成交量2,850,139（股），盤中最高價87.65美元、最低價87.63美元。
美股指數盤中表現
超微半導體(AMD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.84%
- 近 1 月：-5.63%
- 近 3 月：-20.57%
- 近 6 月：-39.17%
- 今年以來：-21.11%
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