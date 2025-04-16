search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌8.02%，報87.65美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 21:45


超微半導體(AMD-US)截至台北時間16日21:30股價下跌7.64美元，報87.65美元，跌幅8.02%，成交量2,850,139（股），盤中最高價87.65美元、最低價87.63美元。

美股指數盤中表現

超微半導體(AMD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+21.84%
  • 近 1 月：-5.63%
  • 近 3 月：-20.57%
  • 近 6 月：-39.17%
  • 今年以來：-21.11%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報超微半導體

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005339-1.07%
道瓊指數40156.88-0.53%
NASDAQ16536.568-1.70%
費城半導體3896.075-3.13%
超微半導體89.97-5.58%

延伸閱讀


Empty