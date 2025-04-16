250萬投報率達5.9萬倍！表兄弟王傳福呂向陽攜手從深圳起家 撬動全球新能源版圖

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-16 15:10

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最新數據顯示，中國電動車巨擘比亞迪 (002594-CN) 比亞迪股份 (01211-HK) 創辦人王傳福的表哥、融捷集團 (002192-CN)創辦人呂向陽和妻子張長虹以 1550 億元 (人民幣，下同) 資產穩居廣州首富位置，在全球富豪排名中位列第 93 位，這對夫婦身家比去年的 1200 億元成長 24%，在中國企業家排名中從第 18 位上升至第 13 位。據瞭解，一筆 250 萬元的投資造成了呂向陽驚人的財富故事。

1995 年，時任北京有色金屬研究總院副主任的王傳福決定辭職創業，卻面臨資金鏈斷裂的危機。當時，呂向陽已從中國人民銀行巢湖分行辭職，通過房地產投資累積了一定資本。面對表弟的求助，呂向陽毅然拿出 250 萬元，佔據其個人資產的絕大多數。「這筆錢就當投資，成功了記得我這個表哥，不成功我們重新開始。」這句承諾，成為比亞迪帝國崛起的起點。

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這筆投資很快顯現威力。2002 年比亞迪在香港上市，兩個月內股價飆漲 70%，去年比亞迪成為全球首個新能源汽車產量突破千萬輛的車廠，市值達 1.09 兆元。呂向陽通過融捷集團及個人持股，控制比亞迪 13.55% 的股份，按最新市值計算約值 1477.95 億元，投資報酬率高達 5.9 萬倍。

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比亞迪的成功只是呂向陽商業版圖的冰山一角。1993 年，他創立融捷集團，初期專注房地產，2001 年轉向新能源產業，投資鋰電池材料生產基地，2005 年布局上游礦產，拿下四川甘孜州甲基卡鋰輝石礦，掌控新能源產業鏈核心資源。2015 年，他透過借殼上市打造融捷股份，後剝離傳統業務專注鋰電技術。

然而，新能源賽道的風險在 2018 年集中爆發。受鋰價暴跌影響，融捷股份連兩年虧損，2020 年面臨下市危機。關鍵時刻，王傳福再次伸出援手，比亞迪戰略入股其子公司東莞德瑞，並提供大量訂單，助其轉虧為盈。

如今，融捷股份市值 71.66 億元，雖不及比亞迪輝煌，卻成為呂氏財富的重要支撐。

2018 年，呂向陽將觸角伸向健康產業，收購樂金健康並更名融捷健康，生產理療設備、空氣淨化器等產品，並布局遠程醫療。目前，融捷集團業務橫跨新能源、健康、金融三大領域，投資企業市值超 9000 億元，員工規模達 90 萬人，但去年遇到挑戰，融捷股份淨利潤預計同比下降近半，主因鋰價波動擠壓上游利潤。面對產業鏈變局，呂向陽加速轉型，重點佈局電池回收與醫療科技。他深知，「單一產業鏈的黃金時代已結束」。